У Чернігівській та Сумскій областях очікується підвищення рівня води
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. 18-20 квітня продовжиться розвиток весняного водопілля. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.
"За даними УкрГідрометцентру, 18-20 квітня продовжиться розвиток весняного водопілля з добовою інтенсивністю підвищення на 2 − 8 см на Верхньому Дніпрі з подальшим затопленням заплави; на Пслі нижче м. Суми, у середній та нижній течії Ворскли, у пониззі Орелі з подальшим затопленням заплав; на Десні, Сеймі з подальшим затопленням заплав, утриманням обтоплення територій і об'єктів у заплаві (Чернігівська, Сумська обл.) та порушенням транспортного сполучення (Городнянський р-н Чернігівської обл.)", - сказано в повідомлені.
У прес-службі підкреслили, 19-22 квітня на Верхньому Дніпрі можливе досягнення початкових небезпечних відміток підтоплення (обтоплення) понижених територій окремих населених пунктів, порушення транспортного сполучення у Ріпкинському районі Чернігівської області.
Як повідомляв УНН, 15 квітня синоптики попередили про подальше підвищення рівнів води на річках України.