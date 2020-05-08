В Черкассах спасли двух рыбаков, которые из-за непогоды не могли попасть на берег
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В Черкассах спасли двух рыбаков, которые из-за шторма высадились на мол возле маяка, в 300 метрах от берега. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.
"Сегодня в 6:50 в оперативно-координационный центр Управления поступило обращение о помощи. Молодой человек, набрав "101" сообщил, что несмотря на предостережения о непогоде, он вместе с товарищем вышли на лодке на рыбалку. Но попав в шторм, не смогли самостоятельно вернуться к берегу. Спасаясь от больших волн, двое парней 19 и 20 лет высадились на мол возле маяка, в 300 метрах от берега", - говорится в сообщении.
Сообщается, что для спасения рыбаков на место происшествия, напротив входа в акваторию речного порта, было направлено отделение водолазных работ аварийно-спасательного отряда спецназначения Управления.
"Эвакуация пострадавших специалистами ГСЧС на спасательной лодке продолжалась час. Совершив две ходки, в 8:40 рыбаков доставили к берегу", - отмечается в сообщении.
Напомним, рыбаков на Дунае поймали на вылове краснокнижной рыбы.