Рибалок на Дунаї спіймали на вилові червонокнижної риби

“Севрюгу вагою близько 10 кілограмів врятували вчора прикордонники Ізмаїльського загону на річці Дунай, поблизу міста Вилкове... Прикордонний патруль на катері зупинив один з човнів з метою перевірки. Під час огляду у тенетах рибалок "зелені берети“ виявили упійману севрюгу. Виявлену рибу прикордонний наряд випустив у природне середовище”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що сума завданого збитку державі за спійману одну таку рибину на сьогоднішній день становить 48 тисяч гривень. Окрім того, за вилов живих водних ресурсів, які занесені до Червоної книги, передбачена кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, в акваторії Дністровського лиману виявили чоловіків, які під виглядом прикордонників виловлювали раків.



