На Одещині спіймали браконьєрів на вилові раків під виглядом прикордонників

“Під час проведення оперативно-профілактичних заходів "Нерест-2020“ охоронці кордону помітили незвичайний плавзасіб. Човен мав нечітко нанесений номер та до того ж був обліплений прикордонною символікою. Як з’ясувалось, на плавзасобі з незаконно нанесеною символікою Державної прикордонної служби двоє громадян України вели незаконний вилов водних живих біоресурсів”, — йдеться у повідомленні.

Наразі у браконьєрів вилучено моторний човен, більш ніж 500 раків, 25 незаконних знарядь лову (ятерів). Про факт дискредитації прикордонників повідомлено Нацполіцію.

Нагадаємо, в акваторії Азовського моря прикордонники двох підрозділів виявили правопорушення, що пов’язані з незаконним виловом риби.