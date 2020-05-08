В Одесской области поймали браконьеров на вылове раков под видом пограничников
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В Одесской области, в акватории Днестровского лимана, обнаружили мужчин, которые под видом пограничников вылавливали раков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"Во время проведения оперативно-профилактических мероприятий "Нерест-2020" пограничники заметили необычное плавсредство. Лодка имела нечетко нанесенный номер и к тому же была облепленна пограничной символикой. Как выяснилось, на плавсредстве с незаконно нанесенной символикой Государственной пограничной службы двое граждан Украины вели незаконный вылов водных живых биоресурсов", - говорится в сообщении.
У браконьеров изъято моторная лодка, более 500 раков, 25 незаконных орудий лова (сетей). О факте дискредитации пограничников сообщено Нацполицию.
Напомним, в акватории Азовского моря пограничники двух подразделений обнаружили правонарушения, связанные с незаконным выловом рыбы.