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В Одесской области поймали браконьеров на вылове раков под видом пограничников

Киев • УНН

 • 13431 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. В Одесской области, в акватории Днестровского лимана, обнаружили мужчин, которые под видом пограничников вылавливали раков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

В Одесской области поймали браконьеров на вылове раков под видом пограничников

"Во время проведения оперативно-профилактических мероприятий "Нерест-2020" пограничники заметили необычное плавсредство. Лодка имела нечетко нанесенный номер и к тому же была облепленна пограничной символикой. Как выяснилось, на плавсредстве с незаконно нанесенной символикой Государственной пограничной службы двое граждан Украины вели незаконный вылов водных живых биоресурсов", - говорится в сообщении.

У браконьеров изъято моторная лодка, более 500 раков, 25 незаконных орудий лова (сетей). О факте дискредитации пограничников сообщено Нацполицию.

Напомним, в акватории Азовского моря пограничники двух подразделений обнаружили правонарушения, связанные с незаконным выловом рыбы.

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