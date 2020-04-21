Прикордонники на Азовському морі врятували рибу, яку виловили браконьєри

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Під час патрулювання у місцях несення служби, а саме в акваторії Азовського моря, прикордонники двох підрозділів виявили правопорушення, що пов’язані з незаконним виловом риби. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну прикордонну службу України.