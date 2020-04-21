Прикордонники на Азовському морі врятували рибу, яку виловили браконьєри
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Під час патрулювання у місцях несення служби, а саме в акваторії Азовського моря, прикордонники двох підрозділів виявили правопорушення, що пов’язані з незаконним виловом риби. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну прикордонну службу України.
Так, військовослужбовці відділу "Ялта" Донецького прикордонного загону в ході патрулювання виявили 13 знарядь лову завдовжки 800 метрів. Із тенет правоохоронці дістали понад 80 калканів, майже 50 піленгасів та 8 осетрів.
Заборонені знаряддя лову вилучено згідно акту та буде передано до органів Державної податкової служби. Рибу випущено в природне середовище. Завданий збиток державі міг скласти близько півмільйона гривень.
Ще в одному випадку, на узбережжі цього ж моря, в районі пляжу "Сонячний", що на Бердянській косі, прикордонники відділу "Бердянськ" Бердянського загону затримали двох громадян України на маломірному судні типу "МКМ" без бортових номерів. Як з’ясувалось, чоловіки вийшли в море поза пунктом базування. На береговій лінії, поряд з маломірним судном, знайшли п'ять мішків, із яких прикордонники дістали майже 220 азовських калканів.
Стосовно 1-єї особи складено протокол за ст.202 КУпАП (здійснення підходу до берега поза встановленим об’єктом базування). Крім того, по даному факту прикордонники повідомили представників Нацполіції та Держрибагентства, які прибули до вказаного місця для з’ясування усіх обставин справи. Представниками рибоохоронного патруля рибу вилучено, сума збитку державі склала близько 200 тисяч гривень.
Нагадаємо, в Азовському морі затримали браконьєрів з уловом на мільйон гривень.