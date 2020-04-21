Пограничники на Азовском море спасли рыбу, которую выловили браконьеры

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Во время патрулирования в местах несения службы, а именно в акватории Азовского моря, пограничники двух подразделений обнаружили правонарушения, связанные с незаконным выловом рыбы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.