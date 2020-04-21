Пограничники на Азовском море спасли рыбу, которую выловили браконьеры
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Во время патрулирования в местах несения службы, а именно в акватории Азовского моря, пограничники двух подразделений обнаружили правонарушения, связанные с незаконным выловом рыбы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
Так, военнослужащие отдела "Ялта" Донецкого пограничного отряда в ходе патрулирования обнаружили 13 орудий лова длиной 800 метров. Из сетей правоохранители получили более 80 калканов, почти 50 пиленгаса и 8 осетров.
Запрещенные орудия лова изъяты по акту и будет передано в органы Государственной налоговой службы. Рыбу выпущено в природную среду. Причиненный ущерб государству мог составить около полумиллиона гривен.
Еще в одном случае, на побережье этого же моря, в районе пляжа "Солнечный" на Бердянской косе, пограничники отдела "Бердянск" Бердянского отряда задержали двух граждан Украины на маломерном судне типа "МКМ" без бортовых номеров. Как выяснилось, мужчины вышли в море вне пункта базирования. На береговой линии, рядом с маломерным судном, нашли пять мешков, из которых пограничники получили почти 220 азовских калканов.
Относительно 1-ой лица составлен протокол по ст.202 КУоАП (осуществление подхода к берегу вне установленного объектом базирования). Кроме того, по данному факту пограничники сообщили представителям Нацполиции и Госрыбагентства, которые прибыли к указанному месту для выяснения всех обстоятельств дела. Представителями рыбоохранного патруля рыбу изъято, сумма ущерба государству составила около 200 000 гривен.
Напомним, в Азовском море задержали браконьеров с уловом на миллион гривен.