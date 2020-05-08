Рыбаков на Дунае поймали на вылове краснокнижной рыбы

"Севрюгу весом около 10 килограммов спасли вчера пограничники Измаильского отряда на реке Дунай вблизи города Вилково... Пограничный патруль на катере остановил одну из лодок с целью проверки. При осмотре в сетях рыбаков "зеленые береты" обнаружили пойманную севрюгу. Обнаруженную рыбу пограничный наряд выпустил в среду", - говорится в сообщении.

Указано, что сумма нанесенного ущерба государству за пойманную одну такую рыбу на сегодняшний день составляет 48 000 гривен. Кроме того, за вылов живых водных ресурсов, занесенных в Красную книгу, предусмотрена уголовная ответственность.

Напомним, в акватории Днестровского лимана обнаружили мужчин, которые под видом пограничников вылавливали раков.



