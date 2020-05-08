Рыбаков на Дунае поймали на вылове краснокнижной рыбы
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Пограничники на Дунае спасли десятикилограммовую севрюгу, которую обнаружили на одной из лодок. Пойманную краснокнижную рыбу выпустили в естественную среду. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Севрюгу весом около 10 килограммов спасли вчера пограничники Измаильского отряда на реке Дунай вблизи города Вилково... Пограничный патруль на катере остановил одну из лодок с целью проверки. При осмотре в сетях рыбаков "зеленые береты" обнаружили пойманную севрюгу. Обнаруженную рыбу пограничный наряд выпустил в среду", - говорится в сообщении.
Указано, что сумма нанесенного ущерба государству за пойманную одну такую рыбу на сегодняшний день составляет 48 000 гривен. Кроме того, за вылов живых водных ресурсов, занесенных в Красную книгу, предусмотрена уголовная ответственность.
Напомним, в акватории Днестровского лимана обнаружили мужчин, которые под видом пограничников вылавливали раков.