У Черкасах врятували двох рибалок, які через негоду не могли потрапити до берега
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. У Черкасах врятували двох рибалок, які через шторм висадилися на молі коло маяка, за 300 метрів від берега. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МВС України.
“Сьогодні о 6:50 до оперативно-координаційного центру Управління надійшло звернення про допомогу. Молодий чоловік, набравши „101“ повідомив, що попри застереження про негоду, він разом із товаришем вийшли на човні на риболовлю. Але потрапивши у шторм, не змогли самостійно повернутися до берега. Рятуючись від великих хвиль, двоє молодиків 19 та 20 років висадилися на молі коло маяка, за 300 метрів від берега”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що для порятунку рибалок на місце події, навпроти входу в акваторію річкового порту, було спрямоване відділення водолазних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення Управління.
"Евакуація потерпілих фахівцями ДСНС на рятувальному човні тривала годину. Здійснивши дві ходки, о 8:40 рибалок було доставлено до берега", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, рибалок на Дунаї спіймали на вилові червонокнижної риби.