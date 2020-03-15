В Черкассах провели дезинфекцию многоэтажки из-за женщины, которая вернулась из Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В Черкассах спасатели провели дезинфекцию девятиэтажного жилого дома, в котором проживает женщина, которая недавно вернулась из Италии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ДСНС в Черкасской области.
"Специалисты аварийно-спасательного отряда специального назначения Управления провели дезинфекционные мероприятия в жилом доме", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 14 марта спасатели провели дезинфекцию в подъезде 9-ти этажного жилого дома на улице Нижняя Горовая с целью недопущения распространения инфекционных заболеваний.
"Мероприятия проводились в связи с проживанием в одной из квартир дома женщины, которая недавно вернулась из Италии. Госпитализация женщины не проводилась", - говорится в сообщении.
Напомним, по состоянию на утро 15 марта, в Украине зафиксировано только три случая инфицирования COVID-19. Сейчас проверяется 12 сообщений о подозрении инфицирования.