У Черкасах провели дезінфекцію багатоповерхівки через жінку, яка повернулася з Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У Черкасах рятувальники провели дезінфекцію дев’ятиповерхового житлового будинку, у якому проживає жінка, яка нещодавно повернулася з Італії. Про це повідомляє УНН із посиланням на ДСНС у Черкаській області.
"Фахівці аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління провели дезінфекційні заходи у житловому будинку", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 14 березня рятувальники провели дезінфекцію в під'їзді 9-ти поверхового житлового будинку на вулиці Нижня Горова з метою недопущення розповсюдження інфекційних захворювань.
"Заходи проводились у зв'язку із проживанням у одній із квартир будинку жінки, яка нещодавно повернулась з Італії. Госпіталізація жінки не проводилась", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, станом на ранок 15 березня, в Україні зафіксовано лише три випадки інфікування COVID-19. Наразі перевіряється 12 повідомлень про підозру інфікування.