В Черкассах обещают всем пользователям включить электроэнергию до часу ночи
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец сообщил, что до часу ночи всем пользователям в Черкассах подадут электроснабжение, пишет УНН.
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“Черкассы: продолжается поэтапное подключение электроэнергии. Учитывая динамику, к часу ночи должны выйти на финишную прямую со всеми потребителями”, — говорится в сообщении.
Как отметил председатель ОВА, в области восстановительные работы продолжаются. Игорь Табурец призывает экономить электроэнергию, у кого она уже есть.
Напомним
По состоянию на вечер 31 октября в Киеве без света находятся 270 тысяч квартир. Еще 40% потребителей столицы остались без воды.