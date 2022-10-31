В Черкассах обещают всем пользователям включить электроэнергию до часу ночи

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“Черкассы: продолжается поэтапное подключение электроэнергии. Учитывая динамику, к часу ночи должны выйти на финишную прямую со всеми потребителями”, — говорится в сообщении.

Как отметил председатель ОВА, в области восстановительные работы продолжаются. Игорь Табурец призывает экономить электроэнергию, у кого она уже есть.

Напомним

По состоянию на вечер 31 октября в Киеве без света находятся 270 тысяч квартир. Еще 40% потребителей столицы остались без воды.