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У Черкасах обіцяють усім користувачам увімкнути електроенергію до першої ночі

У Черкасах обіцяють усім користувачам увімкнути електроенергію до першої ночі

Київ • УНН

 • 208597 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що до першої ночі усім користувачам в Черкасах подадуть електропостачання, пише УНН.

Цитата

“Черкаси: триває поетапне підключення електроенергії. Враховуючи динаміку, до першої ночі маємо вийти на фінішну пряму з усіма споживачами”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначив голова ОВА, у області відновлювальні роботи тривають. Ігор Табурець закликає заощаджувати електроенергію, в кого вона вже є.

Нагадаємо

Станом на вечір 31 жовтня у Києві без світла перебувають 270 тисяч квартир. Ще 40% споживачів столиці залишились без води.

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