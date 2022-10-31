У Черкасах обіцяють усім користувачам увімкнути електроенергію до першої ночі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що до першої ночі усім користувачам в Черкасах подадуть електропостачання, пише УНН.
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“Черкаси: триває поетапне підключення електроенергії. Враховуючи динаміку, до першої ночі маємо вийти на фінішну пряму з усіма споживачами”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначив голова ОВА, у області відновлювальні роботи тривають. Ігор Табурець закликає заощаджувати електроенергію, в кого вона вже є.
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Станом на вечір 31 жовтня у Києві без світла перебувають 270 тисяч квартир. Ще 40% споживачів столиці залишились без води.