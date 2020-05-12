В Черкассах арестовали мужчину из-за подозрения в избиении молотком водителя лимузина
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. В Черкассах отправили в СИЗО мужчину, который подозревается в избиении водителя лимузина молотком. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черкасской области.
"На территории Запорожской области был задержан и 10 мая Сосновским районным судом города Черкассы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей второму фигуранту, который подозревается в совершении хулиганства с нанесением телесных повреждений водителю белого лимузина (ч. 4 ст. 296 УК Украины)", - сказано в сообщении.
Отмечается, что указанный злоумышленник после объявления подозрения, оставив место жительства уклонялся от следствия, в связи с чем он объявлен в розыск, а материалы уголовного производства в отношении него выделено в отдельное производство.
Напомним, два человека 15 декабря 2019 года, находясь на перекрестке Дахновская-Менделеева в городе Черкассы, грубо нарушая общественный порядок по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью, нанесли специально приспособленным предметом, похожим на молоток, несколько ударов ранее незнакомому жителю города Черкассы (водителю белого лимузина), после чего с места совершения уголовного преступления скрылись. В результате совершения хулиганских действий потерпевшему причинены телесные повреждения.
Сейчас обвинительный акт в отношении злоумышленника, который непосредственно бил водителя молотком, рассматривается в суде, последний находится под стражей.
За совершение уголовного преступления лицу грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.