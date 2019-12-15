Під Черкасами чоловік молотком побив водія лімузину
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. У Черкаській області затримали чоловіка, який молотком побив водія лімузину. Про це УНН повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
"За оперативним реагуванням Черкаської місцевої прокуратури та Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Черкаській області встановлено раніше судимого черкащанина 1984 року народження, який у середмісті Черкаси із застосування молотка наніс тілесні ушкодження в різні частини тіла водію білого лімузину", - йдеться в повідомленні.
За цим фактом зареєстровано кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, із застосуванням іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України
Нападника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
"На даний час в рамках кримінального провадження проводяться першочергові слідчі дії щодо встановлення свідків та очевидців вказаної події, встановлюється ступінь тяжкості нанесених тілесних ушкоджень, а також інші заходи до встановлення фактичних обставин справи", - підсумували в прокуратурі.
Нагадаємо, у Запоріжжі місцевого жителя побили до смерті під кафе.