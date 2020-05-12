У Черкасах арештували чоловіка через підозру в побитті молотком водія лімузину
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. У Черкасах відправили до СІЗО чоловіка, який підозрюється у побитті водія лімузина молотком. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Черкаської області.
"На території Запорізької області затримано та 10 травня Соснівським районним судом міста Черкаси обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою другому фігуранту, який підозрюється у вчиненні хуліганства з нанесенням тілесних ушкоджень водію білого лімузина (ч. 4 ст. 296 КК України)", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що указаний зловмисник після оголошення підозри, залишивши місце проживання ухилявся від слідства, в зв’язку з чим його оголошено в розшук, а матеріали кримінального провадження щодо нього виділено в окреме провадження.
Нагадаємо, двоє осіб 15 грудня 2019 року, перебуваючи на перехресті Дахнівська-Менделєєва в місті Черкаси, грубо порушуючи громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю, нанесли спеціально пристосованим предметом, схожим на молоток, декілька ударів раніше незнайомому жителю міста Черкаси (водію білого лімузина), після чого з місця вчинення кримінального правопорушення зниклі. Внаслідок скоєння хуліганських дій потерпілому спричинено тілесні ушкодження.
Наразі обвинувальний акт стосовно зловмисника, який безпосередньо бив водія молотком, розглядається в суді, останній перебуває під вартою.
За вчинення кримінального правопорушення особі загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.