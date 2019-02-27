В очередях на КПВВ на Донбассе собралось более 300 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Пассажиро-транспортный поток во всех КПВВ остается на уровне предыдущих суток. Сегодня в контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил в очередях стоят 315 авто, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/50; "Марьинка" - 50/50; "Новотроицкое" - 40/70; "Гнутово" - 20/5", - говорится в сообщении.
Пограничники заверили, что пропускные операции в КПВВ в пределах определенных дорожных коридоров начались вовремя.
"Пассажиро-транспортный поток во всех КПВВ остается на уровне предыдущей эпохи. Всего через линию разграничения последовало 33,9 тысячи человек и 4,1 тысячи транспортных средств", - добавили пограничники.
Напомним, за минувшие сутки пассажиро-транспортный поток имел тенденцию к увеличению. Сегодня в контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил в очередях стоят 375 авто.