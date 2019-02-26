У чергах на КПВВ на Донбасі зібралось майже 400 автівок

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Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Минулої доби пасажиро-транспортний потік мав тенденцію до збільшення. Сьогодні в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил у чергах стоять 375 авто, передає УНН із посиланням на прес-службу ДПСУ.

"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 30/55; “Мар’їнка” — 50/60; “Новотроїцьке” — 50/70; “Гнутове” — 20/40", — йдеться у повідомленні.

Прикордонники запевняють, що всі КПВВ на лінії розмежування розпочали роботу за графіком зимового періоду вчасно.

Відзначається, що за минулу добу пасажиро-транспортний потік мав тенденцію до збільшення в межах усіх дорожніх коридорів. Загалом через КПВВ прослідувало 32,2 тисячі осіб та 4,1 тисячі транспортних засобів.

Нагадаємо, на КПВВ “Станиця Луганська”, що у Луганській області, під час переходу пункту пропуску помер літній чоловік.

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