У чергах на КПВВ на Донбасі зібралось понад 300 автівок

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Пасажиро-транспортний потік в усіх КПВВ залишається на рівні попередньої доби. Сьогодні в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил у чергах стоять 315 авто, передає УНН із посиланням на прес-службу ДПСУ.

“Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: „Майорське“ — 30/50; „Мар’їнка“ — 50/50; „Новотроїцьке“ — 40/70; „Гнутове“ — 20/5”, — йдеться у повідомленні.

Прикордонники запевнили, що пропускні операції в КПВВ у межах визначених дорожніх коридорів розпочались вчасно.

“Пасажиро-транспортний потік в усіх КПВВ залишається на рівні попередньої доби. Всього через лінію розмежування прослідувало 33,9 тисячі осіб та 4,1 тисячі транспортних засобів”, — додали прикордонники.

Нагадаємо, минулої доби пасажиро-транспортний потік мав тенденцію до збільшення. Сьогодні в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил у чергах стоять 375 авто.

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