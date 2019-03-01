В очередях на КПВВ на Донбассе собралось более 200 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Сегодня в контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил в очередях стоят 210 авто, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/40; "Марьинка" - 0/50; "Новотроицкое" - 0/50; "Гнутово" - 10/30", - говорится в сообщении.
Пограничники уверяют, что пропускные операции в КПВВ в пределах определенных дорожных коридоров начались вовремя. Пассажиро-транспортный поток во всех КПВВ остается на уровне предыдущей эпохи.
За прошедшие сутки, через линию разграничения последовало 31,6 тысячи человек и 4000 транспортных средств.
Как сообщал УНН, с начала 2019 на КПВВ со стороны оккупированной территории Луганской области умерло 5 человек.
Напомним, все контрольные пункты въезда-выезда в районе операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях переходят на весенний график работы начиная с сегодняшнего дня, с 1 марта.