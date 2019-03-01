У чергах на КПВВ на Донбасі зібралось понад 200 автівок

“Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: „Майорське“ — 30/40; „Мар’їнка“ — 0/50; „Новотроїцьке“ — 0/50; „Гнутове“ — 10/30”, — йдеться у повідомленні.

Прикордонники запевняють, що пропускні операції в КПВВ у межах визначених дорожніх коридорів розпочались вчасно. Пасажиро-транспортний потік в усіх КПВВ залишається на рівні попередньої доби.

Минулої доби, через лінію розмежування прослідувало 31,6 тисячі осіб та 4 тисячі транспортних засобів.

Як повідомляв УНН, з початку 2019 року на КПВВ зі сторони окупованої території Луганщини померло 5 людей.

Нагадаємо, усі контрольні пункти в’їзду-виїзду в районі операції Об’єднаних сил у Донецькій і Луганській областях переходять на весняний графік роботи починаючи від сьогодні, з 1 березня.



