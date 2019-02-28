В очередях на КПВВ на Донбассе собралось около 500 автомобилей

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 23153 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 45275 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 120580 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 123238 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124603 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122572 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154930 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117341 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141285 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145189 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В очередях на КПВВ на Донбассе собралось около 500 автомобилей

В очередях на КПВВ на Донбассе собралось около 500 автомобилей

Киев  •  УНН

 • 10007 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Пассажиро-транспортный поток во всех КПВВ остается на уровне предыдущих суток. Сегодня в контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил в очередях стоят 480 авто, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/50; "Марьинка" - 200/60; "Новотроицкое" - 40/45; "Гнутово" - 25/30", - говорится в сообщении.

Пограничники добавили, что пропускные операции в КПВВ в пределах определенных дорожных коридоров начались вовремя. Пассажиро-транспортный поток во всех КПВВ остается на уровне предыдущих суток.

За прошедшие сутки, через линию разграничения последовало 32,2 тысячи человек и 3,9 тысячи транспортных средств.

Напомним, Миссия Международного комитета Красного Креста направила жителям временно оккупированной части Донбасса 213 тонны гуманитарной помощи.

Украинские Национальные Новости

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