В очередях на КПВВ на Донбассе собралось около 500 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Пассажиро-транспортный поток во всех КПВВ остается на уровне предыдущих суток. Сегодня в контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил в очередях стоят 480 авто, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/50; "Марьинка" - 200/60; "Новотроицкое" - 40/45; "Гнутово" - 25/30", - говорится в сообщении.
Пограничники добавили, что пропускные операции в КПВВ в пределах определенных дорожных коридоров начались вовремя. Пассажиро-транспортный поток во всех КПВВ остается на уровне предыдущих суток.
За прошедшие сутки, через линию разграничения последовало 32,2 тысячи человек и 3,9 тысячи транспортных средств.
Напомним, Миссия Международного комитета Красного Креста направила жителям временно оккупированной части Донбасса 213 тонны гуманитарной помощи.