У чергах на КПВВ на Донбасі зібралось майже 500 автівок

“Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: „Майорське“ — 30/50; „Мар’їнка“ — 200/60; „Новотроїцьке“ — 40/45; „Гнутове“ — 25/30”, — йдеться у повідомленні.

Прикордонники додали, що пропускні операції в КПВВ у межах визначених дорожніх коридорів розпочались вчасно. Пасажиро-транспортний потік в усіх КПВВ залишається на рівні попередньої доби.

Минулої доби, через лінію розмежування прослідувало 32,2 тисячі осіб та 3,9 тисячі транспортних засобів.

Нагадаємо, Місія Міжнародного комітету Червоного Хреста направила жителям тимчасово окупованої частини Донбасу 213 тонни гуманітарної допомоги.



