В очередях на КПВВ на Донбассе собралось почти 400 авто

За минувшие сутки отмечается увеличение пассажиро-транспортного потока. Так, через КПВВ последовало 34,6 тысячи человек и 4,1 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 7940 человек и 875 транспортных средств;

"Марьинка" - 7510 человек и 1155 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 6590 человек и 1175 транспортных средств;

"Гнутово" - 3765 человек и 795 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 8815 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 40/55; "Марьинка" - 20/80; "Новотроицкое" - 65/40; "Гнутово" - 20/40.

Вчера пограничные наряды Донецкого и Краматорского отрядов совместно с сотрудниками ГФС из состава Объединенных сил в КПВВ "Новотроицкое", "Марьинка" и "Майорское" помешали две попытки нарушения правил перемещения через линию разграничения товаров, среди обнаруженного - верхняя одежда и духи на общую сумму почти 110 000 гривен. Товары изъяты представителями фискальной службы для осуществления дальнейшего процессуального оформления.

В КПВВ "Марьинка" военнослужащие Краматорского пограничного отряда с помощью служебной собаки по поиску наркотических веществ обнаружили мужчину, который пытался переместить через линию разграничения вещество растительного происхождения, предположительно - каннабис. Сейчас лицо, проявленную наркотическое вещество и сообщения об обнаружении признаков уголовного правонарушения переданы представителям Нацполиции.



Как сообщал УНН, в КПВВ "Станица Луганская" отключат свет.