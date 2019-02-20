У чергах на КПВВ на Донбасі зібралось майже 400 авто

За минулу добу відмічається збільшення пасажиро-транспортного потоку. Так, через КПВВ прослідувало 34,6 тисячі осіб та 4,1 тисячі транспортних засобів:

"Майорське" – 7940 осіб та 875 транспортних засобів;

"Мар’їнка" – 7510 осіб та 1155 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 6590 осіб та 1175 транспортних засобів;

"Гнутове" – 3765 осіб та 795 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" – 8815 осіб.

Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів:

"Майорське" – 40/55; "Мар’їнка" – 20/80; "Новотроїцьке" – 65/40; "Гнутове" – 20/40.

Учора прикордонні наряди Донецького та Краматорського загонів спільно із співробітниками ДФС зі складу Об'єднаних сил у КПВВ "Новотроїцьке", "Мар’їнка" та "Майорське" завадили двом спробам порушення правил переміщення через лінію розмежування товарів, серед виявленого – верхній одяг та парфуми, на загальну суму майже 110 тисяч гривень. Товари вилучено представниками фіскальної служби для здійснення подальшого процесуального оформлення.

У КПВВ "Мар’їнка" військовослужбовці Краматорського прикордонного загону за допомогою службового собаки з пошуку наркотичних речовин виявили чоловіка, який намагався перемістити через лінію розмежування речовину рослинного походження, ймовірно – канабіс. Наразі особу, виявлену наркотичну речовину та повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення передано представникам Нацполіції.



Як повідомляв УНН, на КПВВ "Станиця Луганська" відключать світло.