В очередях на КПВВ на Донбассе собралось почти 400 авто
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток имел тенденцию к увеличению в пределах всех дорожных коридоров, за исключением Луганского направлении, где пассажиропоток уменьшился. Сегодня в контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил в очередях стоят 385 авто, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 100/60; "Марьинка" - 40/60; "Новотроицкое" - 30/50; "Гнутово" - 15/30", - говорится в сообщении.
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В общем через КПВВ последовало 30,3 тысячи человек и 3,8 тысячи транспортных средств.
Напомним, боевики "ДНР" совершили пропуск людей через подконтрольный им КПВВ за 10 минут до закрытия украинского пункта пропуска, из-за чего 46 человек остались в "серой зоне".