В очередях на КПВВ на Донбассе собралось почти 400 авто

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 55193 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 74082 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 128543 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 129019 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129077 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124766 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 159779 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117804 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141404 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145266 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Актуальное
В очередях на КПВВ на Донбассе собралось почти 400 авто

В очередях на КПВВ на Донбассе собралось почти 400 авто

Киев  •  УНН

 • 8349 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток имел тенденцию к увеличению в пределах всех дорожных коридоров, за исключением Луганского направлении, где пассажиропоток уменьшился. Сегодня в контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил в очередях стоят 385 авто, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 100/60; "Марьинка" - 40/60; "Новотроицкое" - 30/50; "Гнутово" - 15/30", - говорится в сообщении.

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В общем через КПВВ последовало 30,3 тысячи человек и 3,8 тысячи транспортных средств.

Напомним, боевики "ДНР" совершили пропуск людей через подконтрольный им КПВВ за 10 минут до закрытия украинского пункта пропуска, из-за чего 46 человек остались в "серой зоне".

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