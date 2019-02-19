У чергах на КПВВ на Донбасі зібралось майже 400 авто
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Минулої доби пасажиро-транспортний потік мав тенденцію до збільшення в межах усіх дорожніх коридорів за виключенням Луганського напрямку, де пасажиропотік зменшився. Сьогодні в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил у чергах стоять 385 авто, передає УНН із посиланням на прес-службу ДПСУ.
“Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: „Майорське“ — 100/60; „Мар’їнка“ — 40/60; „Новотроїцьке“ — 30/50; „Гнутове“ — 15/30”, — йдеться у повідомленні.
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Загалом через КПВВ прослідувало 30,3 тисячі осіб та 3,8 тисячі транспортних засобів.
Нагадаємо, бойовики “ДНР” здійснили пропуск людей через підконтрольний їм КПВВ за 10 хвилин до закриття українського пункту пропуску, через що 46 осіб залишилися в “сірій зоні”.