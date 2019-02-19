У чергах на КПВВ на Донбасі зібралось майже 400 авто

“Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: „Майорське“ — 100/60; „Мар’їнка“ — 40/60; „Новотроїцьке“ — 30/50; „Гнутове“ — 15/30”, — йдеться у повідомленні.

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Загалом через КПВВ прослідувало 30,3 тисячі осіб та 3,8 тисячі транспортних засобів.

Нагадаємо, бойовики “ДНР” здійснили пропуск людей через підконтрольний їм КПВВ за 10 хвилин до закриття українського пункту пропуску, через що 46 осіб залишилися в “сірій зоні”.



