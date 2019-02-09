В очередях на КПВВ на Донбассе собралось 320 авто
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Сегодня утром в пунктах въезда-выезда на линии соприкосновения на Донбассе в двух направлениях собрались в очередях 320 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/50; "Марьинка" - 40/60; "Новотроицкое" - 30/60; "Гнутово" - 25/25", - сообщили пограничники.
За минувшие сутки через КПВВ последовало 37,9 тысячи человек и 4,4 тысячи транспортных средств.
Напомним, двое гражданских погибли в пункте пропуска на Донбассе.