У чергах на КПВВ на Донбасі зібралось 320 авто
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Сьогодні вранці у пунктах в’їзду-виїзду на лінії зіткнення на Донбасі у двох напрямках зібралися у чергах 320 автомобілів. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ, передає УНН.
"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 30/50; "Мар’їнка" – 40/60; "Новотроїцьке" – 30/60; "Гнутове" – 25/25", - повідомили прикордонники.
За минулу добу через КПВВ прослідувало 37,9 тисячі осіб та 4,4 тисячі транспортних засобів.
Нагадаємо, двоє цивільних померли в пункті пропуску на Донбасі.