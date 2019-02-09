У чергах на КПВВ на Донбасі зібралось 320 авто

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Сьогодні вранці у пунктах в’їзду-виїзду на лінії зіткнення на Донбасі у двох напрямках зібралися у чергах 320 автомобілів. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ, передає УНН.