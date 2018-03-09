В Челябинске на концерте The Prodigy до полусмерти избили парня

В Челябинске во время концерта на танцполе разгорелась настоящая драка, которая началась со “слэма” (действие публики на музыкальных концертах, во время которой люди толкаются и врезаются друг в друга). Несколько мужчин спортивной внешности напали на одного молодого человека. Разъяренную компанию буквально пришлось оттягивать от потерпевшего, который в результате получил очень серьезные травмы, а лицо было просто изуродовано.

Очевидцы рассказывают, что ребята были обычными спортивными фанатами, и при этом трезвые. Неожиданно к ним подошел молодой человек, и дернул кого-то за плечо, на что ему ответили ударом. Он тут же упал, после чего его продолжили избивать руками и ногами. Некоторые пытались остановить драку, однако это было практически невозможно, парень уже был весь в крови, по всей видимости, больше всего пострадала именно голова. Примечательно, что никто не остановил концерт, а полиция даже не обратила внимания не то, что происходит.

Напомним, фанаты нидерландского клуба Go Ahead Eagles устроили драку на футбольном поле с футболистами De Graafschap и стюардами в конце матча первенства Нидерландов.