У Челябінську на концерті The Prodigy до напівсмерті побили хлопця
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. У палаці спорту “Юність”, що в Челябінську, під час концерту популярного гурту The Prodigy побили хлопця практично до напівсмерті. У бійці брали участь декілька осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на VistaNews.
У Челябінську під час концерту на танцполі розгорілася справжня бійка, яка почалася зі "слему" (дія публіки на музичних концертах, під час якої люди штовхаються і врізаються один в одного). Кілька чоловіків спортивної зовнішності напали на одного молодого чоловіка. Розлючену компанію буквально довелося відтягувати від потерпілого, який у результаті отримав дуже серйозні травми, а обличчя було просто знівечене.
Очевидці розповідають, що хлопці були звичайними спортивними фанатами, і при цьому тверезі. Несподівано до них підійшов молодий чоловік, і смикнув когось за плече, на що йому відповіли ударом. Він тут же впав, після чого його продовжили бити руками і ногами. Дехто намагався зупинити бійку, однак це було практично неможливо, хлопець уже був весь в крові, по всій видимості, найбільше постраждала саме голова. Примітно, що ніхто не зупинив концерт, а поліція навіть не звернула уваги не те, що відбувається.
Нагадаємо, фанати нідерландського клубу Go Ahead Eagles влаштували бійку на футбольному полі з футболістами De Graafschap та стюардами наприкінці матчу першості Нідерландів.