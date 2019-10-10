В Бюджете-2020 пока не предусмотрены средства на ремонт Офиса Президента и Дома с химерами
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. В Государственном бюджете Украины на 2020 год пока не предусмотрены средства для проведения ремонта и реставрационных работ Офиса Президента Украины и Дома с химерами. Об этом в ответ на информационный запрос сообщили УНН в Государственном управлении делами.
"Государственное управление делами как главный распорядитель бюджетных средств в дополнительном бюджетном запросе на 2020 год подавало предложения по увеличению расходов развития по бюджетной программе "Обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности Президента Украины и Офиса Президента Украины", в частности для Управления административными зданиями Государственного управления делами - на 11 000,0 тыс. гривен, в том числе на ремонт (реставрационный): фасадов здания по улице Банковой, 10 (Дом с химерами - ред.) в Киеве - 9 700,0 тыс. гривен, а также его подпорной стены - 300,0 тысяч гривен; помещений административного здания по ул. Банковой, 11 (Офис Президента - ред.) в Киеве - 1 000,0 тыс. гривен", - говорится в ответе.
Однако, согласно законопроекту "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" по указанной бюджетной программе расходы развития в сумме 1 800,0 тыс. гривен предусмотрены Государственному управлению делами на приобретение оборудования и предметов долгосрочного пользования, "другие расходы развития не предусмотрены", добавили в ГУД.
Напомним, в 2020 году в Доме с химерами планируется осуществление реставрации фасадов и подпорной стены.