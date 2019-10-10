В Бюджете-2020 пока не предусмотрены средства на ремонт Офиса Президента и Дома с химерами

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
08:48 • 34279 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 66467 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 72662 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 120862 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 175087 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 165800 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 217692 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 201833 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 442262 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 234202 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+5°
2м/с
67%
Популярные новости

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

6 апреля, 03:30 • 54915 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

6 апреля, 03:51 • 52022 просмотра

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

08:19 • 54610 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

08:59 • 35599 просмотра

Апрельский снег накрыл Украину: в какие области вернулась зима

10:08 • 30042 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 201851 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 186473 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 272853 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 442263 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 543234 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 120863 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 63205 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 60719 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 66831 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 97169 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В Бюджете-2020 пока не предусмотрены средства на ремонт Офиса Президента и Дома с химерами

Киев • УНН

 • 15842 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. В Государственном бюджете Украины на 2020 год пока не предусмотрены средства для проведения ремонта и реставрационных работ Офиса Президента Украины и Дома с химерами. Об этом в ответ на информационный запрос сообщили УНН в Государственном управлении делами.

В Бюджете-2020 пока не предусмотрены средства на ремонт Офиса Президента и Дома с химерами

"Государственное управление делами как главный распорядитель бюджетных средств в дополнительном бюджетном запросе на 2020 год подавало предложения по увеличению расходов развития по бюджетной программе "Обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности Президента Украины и Офиса Президента Украины", в частности для Управления административными зданиями Государственного управления делами - на 11 000,0 тыс. гривен, в том числе на ремонт (реставрационный): фасадов здания по улице Банковой, 10 (Дом с химерами - ред.) в Киеве - 9 700,0 тыс. гривен, а также его подпорной стены - 300,0 тысяч гривен; помещений административного здания по ул. Банковой, 11 (Офис Президента - ред.) в Киеве - 1 000,0 тыс. гривен", - говорится в ответе.

Однако, согласно законопроекту "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" по указанной бюджетной программе расходы развития в сумме 1 800,0 тыс. гривен предусмотрены Государственному управлению делами на приобретение оборудования и предметов долгосрочного пользования, "другие расходы развития не предусмотрены", добавили в ГУД.

Напомним, в 2020 году в Доме с химерами планируется осуществление реставрации фасадов и подпорной стены.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,847.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,789.23