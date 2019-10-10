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У Бюджеті-2020 поки не передбачено коштів на ремонт Офісу Президента та Будинку з химерами

Київ • УНН

 • 15842 перегляди

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. У Державному бюджеті України на 2020 рік поки не передбачено коштів для проведення ремонту та реставраційних робіт Офісу Президента України та Будинку з химерами. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у Державному управлінні справами.

У Бюджеті-2020 поки не передбачено коштів на ремонт Офісу Президента та Будинку з химерами

"Державне управління справами як головний розпорядник бюджетних коштів у додатковому бюджетному запиті на 2020 рік подавало пропозиції щодо збільшення видатків розвитку за бюджетною програмою "Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Офісу Президента України", зокрема для Управління адміністративними будинками Державного управління справами – на 11 000,0 тис. гривень, у тому числі на ремонт (реставраційний): фасадів будівлі по вулиці Банковій, 10 (Будинок з химерами – ред.) у Києві – 9 700,0 тис. гривень, а також її підпірної стіни – 300,0 тисяч гривень; приміщень адміністративного будинку по вул. Банковій, 11 (Офіс Президента – ред.) у Києві – 1 000,0 тис. гривень", - йдеться у відповіді.

Проте, згідно з законопроектом "Про Державний бюджет України на 2020 рік" за вказаною бюджетною програмою видатки розвитку в сумі 1 800,0 тис. гривень передбачені Державному управлінню справами на придбання обладнання та предметів довгострокового користування, "інші видатки розвитку не передбачені", додали у ДУС.

Нагадаємо, у 2020 році у Будинку з химерами планується здійснення реставрації фасадів та підпірної стіни.

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