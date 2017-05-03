В Бундесвере пересмотрят устав из-за скандала с офицером-праворадикалом
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляен анонсировала изменения в правилах дисциплины Бундесвера. Об этом она заявила в среду, 3 мая, во время выступления перед солдатами в расположении французско-немецкой бригады во французском Илькирш-Ґраффенстаден. Изменения произойдут на фоне скандала с офицером части, которого подозревают в подготовке теракта с ксенофобских и праворадикальных соображений, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
В сообщении отмечается, что У.Фон дер Ляен также не исключила и изменений в личном составе Бундесвера.
“Чиновница возмутилась, что радикальные и экстремистские взгляды Франко А. не заметили раньше. Она подчеркнула, что внутренние правила дисциплины Бундесвера пересмотрят, в частности на наличие недостатков или пробелов”, — говорится в сообщении.
Министр также остро раскритиковала обращение с инвентарем Вермахта в казармах. В частности, в комнатах для отдыха солдат находились соответствующие рисунки, фотографии, а также оружие и шлемы с символикой “третьего рейха”.
“Вермахт никоим образом не является основателем традиций Бундесвера”, — сказала она.