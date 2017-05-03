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У Бундесвері переглянуть статут через скандал із офіцером-праворадикалом

Київ • УНН

 • 11534 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. Міністр оборони ФРН Урсула фон дер Ляєн анонсувала зміни до правил дисципліни Бундесверу. Про це вона заявила у середу, 3 травня, під час виступу перед солдатами в розташуванні французько-німецької бригади у французькому Ількірш-Ґраффенстаден. Зміни відбудуться на тлі скандалу з офіцером частини. якого підозрюють у підготовці теракту з ксенофобських та праворадикальних міркувань, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

У Бундесвері переглянуть статут через скандал із офіцером-праворадикалом

У повідомленні зазначено, що У.Фон дер Ляєн також не виключила і змін в особистому складі Бундесверу.

“Чиновниця обурилася, що радикальні та екстремістські погляди Франка А. не помітили раніше. Вона наголосила, що внутрішні правила дисципліни Бундесверу переглянуть, зокрема на наявність недоліків чи пробілів”, — йдеться в повідомленні.

Міністр також гостро розкритикувала поводження з інвентарем Вермахту в казармах. Зокрема, у кімнатах для відпочинку солдатів перебували відповідні малюнки, фотокартки, а також зброя і шоломи з символікою “третього рейху”.

“Вермахт жодним чином не є засновником традицій Бундесверу”, — сказала вона.

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