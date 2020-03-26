В Броварах сообщили о состоянии девушки, заболелевшей коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В Броварах девушка, которая заболела коронавирусом, уже чувствует себя лучше, а ее состояние стабильное. Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Утром общался с главным врачом о ситуации в Броварской больнице. Прежде всего хочу проинформировать, что девушка, которая больна коронавирусной инфекцией сейчас чувствует себя лучше. По оценкам медиков ее состояние стабильное", - написал Сапожко.
Отметим, что Сапожко подчеркивает то, что в Броварах зарегистрирован один случай заболевания COVID-19. Однако, по данным Центра общественного здоровья, в Броварах официально подтверждены два случая.
Напомним, в Киевской области лабораторно подтверждено 25 случаев заболевания коронавирусом.