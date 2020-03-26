У Броварах повідомили про стан дівчини, яка захворіла на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У Броварах дівчина, яка захворіла на коронавірус, вже почувається краще, а її стан стабільний. Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Зранку спілкувався з головним лікарем щодо ситуації в броварській лікарні. Перш за все хочу проінформувати, що дівчина, яка хвора на коронавірусну інфекцію наразі почувається краще. За оцінками медиків її стан стабільний", - написав Сапожко.
Зазначимо, що Сапожко наголошує на тому, що у Броварах зареєстровано один випадок захворювання на COVID-19. Проте, за даними Центру громадського здоров’я, у Броварах офіційно підтверджено два випадки.
Нагадаємо, у Київській області лабораторно підтверджено 25 випадків захворювання на коронавірус.