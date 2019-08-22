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6 марта, 17:12 • 135236 просмотра

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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У британского премьера сообщили детали разговора с Зеленским

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 августа. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре с Президентом Украины Владимиром Зеленским заверил его, что официальный Лондон по-прежнему полностью поддерживает украинский суверенитет и усилия Главы государства по разрешению конфликта на Донбассе. Об этом говорится в заявлении, распространенном в четверг премьерской канцелярией на Даунинг-стрит, 10, передает УНН.

“Президент Зеленский поблагодарил премьер-министра за его непоколебимую и неизменную поддержку украинского народа и территориальной целостности Украины. Премьер-министр заверил, что не будет отступать от занимаемой позиции по вопросу о суверенитете Украины и выразил свою полную поддержку усилиям, которые президент Зеленский прикладывает для окончания конфликта на Донбассе”, — сказано в документе.

В заявлении Даунинг-стрит также говорится, что Джонсон вновь выразил свою позицию по вопросу о присоединении России к формату G7, высказанную в среду в Берлине.

“Принятие России обратно в G7 и международное сообщество в целом не должно рассматриваться до тех пор, пока РФ не прекратит свои дестабилизирующие действия, — говорится в документе. — Он (Джонсон) указал на продолжающийся конфликт на Украине и прошлогоднюю химическую атаку в Солсбери как на четкие примеры (такого поведения)”.

Стоит напомнить, что в МИД РФ прокомментировали слова Зеленского по G8.

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