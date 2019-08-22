У британського прем'єра повідомили деталі розмови з Зеленським
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон в телефонній розмові з Президентом України Володимиром Зеленським запевнив його, що офіційний Лондон як і раніше повністю підтримує український суверенітет і зусилля Глави держави з вирішення конфлікту на Донбасі. Про це йдеться в заяві, поширеній у четвер прем’єрською канцелярією на Даунінг-стріт, 10, передає УНН.
“Президент Зеленський подякував прем’єр-міністру за його непохитну і незмінну підтримку українського народу і територіальної цілісності України. Прем’єр-міністр запевнив, що не буде відступати від займаної позиції з питання про суверенітет України і висловив свою повну підтримку зусиллям, які президент Зеленський прикладає для закінчення конфлікту на Донбасі”, — сказано в документі.
У заяві Даунінг-стріт також говориться, що Джонсон знову висловив свою позицію з питання про приєднання Росії до формату G7, висловлену в середу в Берліні.
“Прийняття Росії назад в G7 і міжнародне співтовариство в цілому не повинно розглядатися доти, поки РФ не припинить свої дестабілізуючі дії, — йдеться в документі. — Він (Джонсон) вказав на триваючий конфлікт на Україні і торішню хімічну атаку в Солсбері як на чіткі приклади (такої поведінки)”.
Варто нагадати, що у МЗС РФ прокоментували слова Зеленського щодо G8.