В Британии двое человек погибли из-за нападения мужчины с ножом
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Великобритании молодой зарезал двух человек и ранил еще одного человека. Нападение произошел 22 декабря в Кроули в графстве Западный Сассекс. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Express.
"Два человека погибли, а третье лицо понесла тяжелые повреждения в результате нападения молодого человека с ножом в Кроули, Западный Сассекс", - говорится в сообщении.
Третий пострадавший потерял много крови и находится в больнице в тяжелом состоянии.
Нападающий задержали на месте. Он был знаком с жертвами. В СМИ сообщают, что "обезумевший" мужчина перерезал горло двум людям в собственном доме. Вероятно, его жертвами стали члены его семьи, однако эта информация пока не подтверждена.
На месте инцидента находились около десяти полицейских машин и карет скорой помощи.
Напомним, в Мюнхене 23-летний мужчина напал с ножом на полицейского.