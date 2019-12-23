У Британії двоє осіб загинули через напад чоловіка з ножем
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. У Великій Британії молодик зарізав двох людей та поранив ще одну особу. Напад стався 22 грудня у місті Кроулі в графстві Західний Сассекс. Про це повідомляє УНН з посиланням на Express.
"Двоє людей загинули, а третя особа зазнала тяжких ушкоджень унаслідок нападу молодика з ножем у Кроулі, Західний Сассекс", - йдеться у повідомленні.
Третій потерпілий втратив багато крові та знаходиться в лікарні у важкому стані.
Нападника затримали на місці. Він був знайомий із жертвами. У ЗМІ повідомляють, що "збожеволілий" чоловік перерізав горло двом людям у власному будинку. Імовірно, його жертвами стали члени його сім'ї, однак ця інформація поки не підтверджена.
На місці інциденту перебували близько десяти поліцейських машин і карет швидкої допомоги.
Нагадаємо, в Мюнхені 23-річний чоловік напав з ножем на поліцейського.