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У Британії двоє осіб загинули через напад чоловіка з ножем

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. У Великій Британії молодик зарізав двох людей та поранив ще одну особу. Напад стався 22 грудня у місті Кроулі в графстві Західний Сассекс. Про це повідомляє УНН з посиланням на Express.

"Двоє людей загинули, а третя особа зазнала тяжких ушкоджень унаслідок нападу молодика з ножем у Кроулі, Західний Сассекс", - йдеться у повідомленні.

Третій потерпілий втратив багато крові та знаходиться в лікарні у важкому стані.

Нападника затримали на місці. Він був знайомий із жертвами. У ЗМІ повідомляють, що "збожеволілий" чоловік перерізав горло двом людям у власному будинку. Імовірно, його жертвами стали члени його сім'ї, однак ця інформація поки не підтверджена.

На місці інциденту перебували близько десяти поліцейських машин і карет швидкої допомоги.

Нагадаємо, в Мюнхені 23-річний чоловік напав з ножем на поліцейського.

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