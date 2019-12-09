В Мюнхені 23-річний чоловік напав з ножем на поліцейського
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. На вокзалі німецького міста Мюнхен 23-річний місцевий мешканець напав на працівника поліції. Порушника затримали очевидці. Про це повідомляє офіційний Twitter мюнхенських правоохоронців, інформує УНН.
"Близько 6:30 ранку під час перевірки на поліцейського ззаду вчинив напад незнайомець з ножем, завдавши йому поранення. Після вчинення правопорушення підозрюваного затримали очевидці події", - йдеться у повідомленні.
Нападником виявився 23-річний громадянин Німеччини, мешканець Мюнхена. Наразі його заарештували.
Також у поліції повідомили, що пораненого поліцейського шпиталізували та направили до лікарні.
Поліція також закликала очевидців події звернутися до відділку.
Як повідомлялося раніше, у Ріо-де-Жанейро чоловік з ножем взяв в заручники шестеро осіб в барі.
#Hauptbahnhof #München
Bei einer Kontrolle wurde heute gg 06.30 Uhr ein Polizist von einem Unbeteiligten mit einem Messer von hinten angegriffen und verletzt.
Nach der Tat wurde der Tatverdächtige von Zeugen festgehalten.
An diese Zeugen: Bitte melden Sie sich dringend bei uns!
Der Tatverdächtige ist ein 23-jähriger Deutscher aus München. Er wurde festgenommen. Die Kriminalpolizei ermittelt.
Der Kollege ist im Krankenhaus und wird derzeit behandelt.
Wir wünschen ihm eine schnelle Genesung.