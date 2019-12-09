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В Мюнхене 23-летний мужчина напал с ножом на полицейского

В Мюнхене 23-летний мужчина напал с ножом на полицейского

Киев  •  УНН

 • 11345 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. На вокзале немецкого города Мюнхен 23-летний местный житель напал на работника полиции. Нарушителя задержали очевидцы. Об этом сообщает официальный Twitter мюнхенских правоохранителей, информирует УНН.

"Около 6:30 утра во время проверки на полицейского сзади совершил нападение незнакомец с ножом, нанеся ему ранения. После совершения правонарушения подозреваемого задержали очевидцы происшествия", - говорится в сообщении.

Нападавшим оказался 23-летний гражданин Германии, житель Мюнхена. Сейчас его арестовали.

Также в полиции сообщили, что раненого полицейского госпитализировали и направили в больницу.

Полиция также призвала очевидцев происшествия обратиться в отделение.

Как сообщалось ранее, в Рио-де-Жанейро мужчина с ножом взял в заложники шесть человек в баре.

#Hauptbahnhof # München
Bei einer Kontrolle wurde heute gg 06.30 Uhr ein Polizist von einem Unbeteiligten mit einem Messer von hinten angegriffen und verletzt.

Nach der Tat wurde der Tatverdächtige von Zeugen festgehalten.

An diese Zeugen: Bitte melden Sie sich dringend bei uns!

- Polizei München (@PolizeiMuenchen) December 9, 2019

Der Tatverdächtige ist ein 23-jähriger Deutscher aus München. Er wurde festgenommen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Der Kollege ist im Krankenhaus und wird derzeit behandelt.

Wir wünschen ihm eine schnelle Genesung.

- Polizei München (@PolizeiMuenchen) December 9, 2019

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