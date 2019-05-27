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В бразильской тюрьме погибли 15 человек во время драки

В бразильской тюрьме погибли 15 человек во время драки

Киев  •  УНН

 • 15190 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Не менее 15 человек погибли в драке, которая произошла между заключенными в тюрьме штата Амазонас на северо-западе Бразилии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Assosiated Press.

Инцидент произошел в тюрьме, расположенной в столице штата — городе Манаус. На место происшествия были направлены подкрепления сил безопасности, которые взяли ситуацию под контроль.

Как сообщил полковник Маркус Виниций Оливейра де Амейда, информации о возможных побегах заключенных не поступало.

В этой же тюрьме в 2017 году произошел массовый побег заключенных, в результате которого погибли 60 человек.

Напомним, не менее 29 заключенных погибли в пятницу во время беспорядков в полицейском изоляторе в районе Акаригуа в штате Португеса на северо-западе Венесуэлы.

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