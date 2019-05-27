В бразильской тюрьме погибли 15 человек во время драки
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Не менее 15 человек погибли в драке, которая произошла между заключенными в тюрьме штата Амазонас на северо-западе Бразилии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Assosiated Press.
Инцидент произошел в тюрьме, расположенной в столице штата — городе Манаус. На место происшествия были направлены подкрепления сил безопасности, которые взяли ситуацию под контроль.
Как сообщил полковник Маркус Виниций Оливейра де Амейда, информации о возможных побегах заключенных не поступало.
В этой же тюрьме в 2017 году произошел массовый побег заключенных, в результате которого погибли 60 человек.
Напомним, не менее 29 заключенных погибли в пятницу во время беспорядков в полицейском изоляторе в районе Акаригуа в штате Португеса на северо-западе Венесуэлы.