У бразильській в'язниці загинули 15 осіб під час бійки
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Не менш 15 людей загинули в бійці, яка сталася між ув'язненими у в'язниці штату Амазонас на північному заході Бразилії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Assosiated Press.
Інцидент стався у в'язниці, розташованої в столиці штату - місті Манаус. На місце події було направлено підкріплення сил безпеки, які взяли ситуацію під контроль.
Як повідомив полковник Маркус Вініцій Олівейра де Амейда, інформації про можливі втечі ув'язнених не надходило.
У цій же тюрмі в 2017 році сталася масова втеча ув'язнених, в результаті якої загинули 60 осіб.
Нагадаємо, не менш 29 ув’язнених загинули в п’ятницю під час заворушень в поліцейському ізоляторі в районі Акарігуа в штаті Португеса на північному заході Венесуели.