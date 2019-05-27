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У бразильській в'язниці загинули 15 осіб під час бійки

У бразильській в'язниці загинули 15 осіб під час бійки

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 травня. УНН. Не менш 15 людей загинули в бійці, яка сталася між ув'язненими у в'язниці штату Амазонас на північному заході Бразилії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Assosiated Press.

Інцидент стався у в'язниці, розташованої в столиці штату - місті Манаус. На місце події було направлено підкріплення сил безпеки, які взяли ситуацію під контроль.

Як повідомив полковник Маркус Вініцій Олівейра де Амейда, інформації про можливі втечі ув'язнених не надходило.

У цій же тюрмі в 2017 році сталася масова втеча ув'язнених, в результаті якої загинули 60 осіб.

Нагадаємо, не менш 29 ув’язнених загинули в п’ятницю під час заворушень в поліцейському ізоляторі в районі Акарігуа в штаті Португеса на північному заході Венесуели.

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