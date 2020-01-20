В Бразилии из тюрьмы сбежали 26 заключенных
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Из тюрьмы в Бразилии сбежали 26 заключенных. Удалось поймать только одного. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
"Двадцать шесть заключенных сбежали из бразильской тюрьмы в северо-западном штате Акр рано в понедельник. При этом все, кроме одного, остались на свободе", - сообщили в СМИ.
Указано, что бегство состоялась через день после того, как с парагвайской тюрьме на границе с Бразилией сбежали 75 заключенных. Среди беглецов - члены организованной преступной группировки Бразилии - "Первого столичного командования". Бразильские власти пока не сообщала, среди беглецов их тюрьмы члены группировки.
Напомним, в Харьковской области из психбольницы сбежал мужчина, который накануне избил иностранца.