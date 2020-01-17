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На Київщині з психлікарні втік чоловік, який напередодні побив іноземця

Київ • УНН

 • 26346 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. На Київщині з психлікарні втік чоловік, який напередодні побив іноземця. Як повідомили УНН у відділі комунікації ГУНП у Київській області, його уже затримали.

На Київщині з психлікарні втік чоловік, який напередодні побив іноземця

“Він затриманий, він на вулиці був всього 2 години. Його спіймали і знову відправили до психіатричної лікарні. Ні на кого він не нападав, повідомлення про втечу надійшло годині близько 11:00, а затримали його й доправили до лікарні близько 15:00. Нікому нічого погано він не зробив”, — зазначили в поліції.

У відділі комунікації додали, що напередодні чоловік побив іноземця, який після нападу знаходиться у лікарні.

“Напередодні він побив іноземця, який зараз перебуває у лікарні. Ми спочатку не знали, хто це побив, а потім, провівши розшукові заходи встановили його та відправили у лікарню, том що він є психічно хворий, неодноразово вже перебував у тій лікарні”, — додали у поліції.

Нагадаємо, Черкаські патрульні затримали чоловіка, який втік із психіатричної лікарні та проник до чужого будинку.

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