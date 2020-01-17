На Київщині з психлікарні втік чоловік, який напередодні побив іноземця
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. На Київщині з психлікарні втік чоловік, який напередодні побив іноземця. Як повідомили УНН у відділі комунікації ГУНП у Київській області, його уже затримали.
“Він затриманий, він на вулиці був всього 2 години. Його спіймали і знову відправили до психіатричної лікарні. Ні на кого він не нападав, повідомлення про втечу надійшло годині близько 11:00, а затримали його й доправили до лікарні близько 15:00. Нікому нічого погано він не зробив”, — зазначили в поліції.
У відділі комунікації додали, що напередодні чоловік побив іноземця, який після нападу знаходиться у лікарні.
“Напередодні він побив іноземця, який зараз перебуває у лікарні. Ми спочатку не знали, хто це побив, а потім, провівши розшукові заходи встановили його та відправили у лікарню, том що він є психічно хворий, неодноразово вже перебував у тій лікарні”, — додали у поліції.
Нагадаємо, Черкаські патрульні затримали чоловіка, який втік із психіатричної лікарні та проник до чужого будинку.