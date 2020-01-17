В Киевской области из психбольницы сбежал мужчина, который накануне избил иностранца
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. В Киевской области из психбольницы сбежал мужчина, который накануне избил иностранца. Как сообщили УНН в отделе коммуникации ГУНП в Киевской области, его уже задержали.
"Он задержан, он на улице был всего 2 часа. Его поймали и снова отправили в психиатрическую больницу. Ни на кого он не нападал, сообщение о побеге поступило часов около 11:00, а задержали его и доставили в больницу около 15:00. Никому ничего плохого он не сделал", - отметили в полиции.
В отделе коммуникации добавили, что накануне мужчина избил иностранца, который после нападения находится в больнице.
"Накануне он побил иностранца, который сейчас находится в больнице. Мы сначала не знали, кто побил, а затем, проведя розыскные мероприятия, установили его и отправили в больницу, о том что он психически больной, неоднократно уже находился в той больнице", - добавили в полиции.
Напомним, черкасские патрульные задержали мужчину, сбежавшего из психиатрической больницы и проник в чужой дом.