У Бразилії з в’язниці втекло 26 ув’язнених

"Двадцять шість ув'язнених втекло з бразильської в'язниці в північно-західному штаті Акр рано в понеділок. При цьому всі, крім одного, залишилися на волі", - повідомили у ЗМІ.

Вказано, що втеча відбулась через день після того, як з парагвайської в’язниці на кордоні з Бразилією втекли 75 ув’язнених. Серед втікачів – члени організованого злочинного угруповання Бразилії – "Першого столичного командування". Бразильська влада поки не повідомляла, чи є серед втікачів з їхньої в’язниці члени угруповання.

Нагадаємо, на Харківщині з психлікарні втік чоловік, який напередодні побив іноземця.