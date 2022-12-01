В Бразилии на дорогу сошел оползень: два человека погибли, десятки пропали без вести
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. На автомагистраль на юге Бразилии из-за мощных осадков сошел масштабный оползень. Поисковые группы обнаружили двух погибших, десятки числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает BBC, информирует УНН.
Детали
По словам местных властей, пропавшими без вести могут быть от 30 до 50 человек. Неблагоприятная погода и плохая видимость усложняют поиски.
Экстренные службы сообщили, что нашли шесть человек, среди них мэр прибрежного города Гуаратуба Роберто Юстуса.
Цитата
«Это было ужасно. Гора просто упала на нас. Она смела машину», – рассказал он.
Власти обеспокоены тем, что вскоре могут произойти новые оползни, поскольку национальная метеорологическая служба INMET заявила о сильном дожде, который пройдет в некоторых штатах Бразилии.
Дополнение
Пятеро людей считались пропавшими без вести после огромного оползня на юге Италии. Его сила разрушала здания и толкала транспортные средства в море.